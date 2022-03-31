Тестирование на COVID-19 отменят для въезжающих по суше в Россию граждан ЕАЭС

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С 1 апреля граждане ЕАЭС, которые въезжают в Россию по суше, смогут не сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Въезжающие в РФ по суше граждане стран Евразийского экономического союза с 1 апреля смогут не сдавать тест на коронавирус и не заполнять соответствующую анкету, передает ТАСС со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора.

Постановление было опубликовано в четверг, 31 марта.

"Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования", – сообщается в документе.

В пояснительной записке к проекту говорилось, что документ подготовлен в связи с решением федерального оперативного штаба. Решением предусматривалось снять ограничения на въезд россиян и граждан других стран ЕАЭС в РФ через сухопутные участки границы, отмечают в издании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963030-testirovanie-na-covid-19-otmenyat-dlya-vezzhayuschih-po-sushe-v-rossiyu-grazhdan-eaes/