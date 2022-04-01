Данные переписи населения 72-летней давности рассекретят в США

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В пятницу, 1 апреля, в США будут рассекречены данные переписи населения, которая состоялась 72 года назад. По мнению специалистов, эта информация будет бесценна для людей, занимающихся историей Соединенных Штатов, передает The Washington Post.

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1 апреля 1950 года "армия" из 140 тысяч государственных служащих отправилась опрашивать американцев об их семейном положении, социальном статусе и доходах. Тогда государству удалось собрать данные 151 млн граждан страны, которая только что оправилась от последствий войны и экономического кризиса. После окончания работы, данные переписи были засекречены на ближайшие 72 года. В эту пятницу, 1 апреля 2022 года, срок секретности истекает.

Национальный архив готов представить жителям США подробную картину о том, как жили их соотечественники более полувека назад. Данные будут включать в себя имена, возраст, адреса, социальный статус, информацию о месте работы и данные о доходах. Они будут опубликованы в Сети в 00.01 1 апреля.

"Перепись населения 1950-го года — это отличная возможность для американцев прикоснуться к своему прошлому. Это прекрасный снимок времени, который отражает, как происходило формирование современных американцев", — говорит Криста Коуэн, представитель Ancestry, портала, занимающегося составлением генеалогических структур. Сервисы Ancestry, MyHeritage и FamilySearch получат данные из архива мгновенно.

По данным MyHeritage, около 26 млн американцев, живших в 1950 году, все еще живы. Людям, которые в то время были младенцами, сейчас за 70. Их родители, которые в 50-м создали семью, вероятно, уже умерли. Но данные обо всех этих людях будут обнародованы Национальным архивом. Как сообщили в архиве, никто не знает, почему для засекречивания именно этих данных был выбран такой продолжительный срок. Решение о секретности данных принимает правительство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962941-dannye-perepisi-naseleniya-72-letney-davnosti-rassekretyat-v-ssha/