Эксперты: Выпускники бизнес-школ не всегда становятся эффективными руководителями

Иллюстративное фото: Pexels

Выпускники бизнес-школ ненамного лучше управляют компаниями, чем те люди, у которых нет специального образования. К такому выводу пришли эксперты Национального бюро экономических исследований США, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Профессор Университета Мэриленда Алекс Хе говорит, что сами бизнес-школы не удивлены таким результатом исследования.

"Главное, чему учат студентов в таких заведениях — это максимизация прибыли. Такая цель обычно требует высоких затрат на рабочую силу, но люди, имеющие степень в области бизнеса, предпочитают удерживать заработные платы своих сотрудников на низком уровне", — сказал профессор Хе.

Объектами исследования стали американские и датские фирмы, которые наняли выпускников бизнес-школ на должность генеральных директоров. Ранее этими фирмами руководили люди без специального образования. Экономисты из Массачусетского технологического института и Копенгагенского университета обнаружили, что в этих компаниях не произошел ожидаемый рост прибыли, а рост заработной платы сотрудников резко снизился с приходом новых руководителей. В США снижение зафиксировано на уровне 6%, в Дании — 3%. С помощью сокращений расходов на заработной плату руководители пытались увеличить прибыль, а вместе с ней и цены на акции компании. Однако это приводило к тому, что многие квалифицированные работники увольнялись из этих компаний.

В США доля компаний, менеджеры которых прошли обучение в бизнес-школах, неуклонно растет. Экономисты обнаружили, что в девяти тысячах фирм, в которых проводилось исследование, число бизнес-менеджеров у руля увеличилось с 26% в 1980 году до 43% в 2020 году. Это связывают с широким распространением программы MBA. Авторы отмечают, что результаты исследования могут быть еще одним доказательством влияния идей американского экономиста Милтона Фридмана на деловой мир. Согласно доктрине Фридмана, единственная социальная ответственность компании заключается в том, чтобы «использовать свои ресурсы и участвовать в деятельности, направленной на увеличение прибыли». Так он описал задачи бизнеса в 1970 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962934-eksperty-vypuskniki-biznes-shkol-ne-vsegda-stanovyatsya-effektivnymi-rukovoditelyami/