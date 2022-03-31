S&P исключил из 11 индексов бонды России и Беларуси

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Индексный провайдер из США Standard & Poor’s Dow Jones Indices сообщил на официальном сайте о намерении исключить бонды России и Беларуси из 11 своих индексов.

"S&P Dow Jones Indices провел консультации с участниками рынка по вопросу возможного исключения российских облигаций и объявил результаты 15 марта 2022 года, указав, что все облигации эмитентов, страной риска которых является Россия или Беларусь, будут исключены из затронутых индексов", - гласит сообщение.

Удаление бондов из индексов произойдет 31 марта 2022 года.

Ранее в рамках санкций Евросоюза Люксембург заморозил российские активы на 2,5 млрд евро. Также активы граждан России были заморожены в Польше. Там сумма составила примерно 38 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962871-sp-isklyuchil-iz-11-indeksov-bondy-rossii-i-belarusi/