Глава ВОЗ заявил, что COVID-19 будет последней пандемией человечества

Тедрос Аданом Гебреисус. Кадр из видео: YouTube/WHO

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявил, что пандемия коронавируса может быть последней в истории человечества, передает ТАСС.

"Совершенно ясно, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. Эта напасть стала больше, чем просто кризис здравоохранения. Она разрушила жизни и благополучие людей. Коронавирус унес жизни более шести млн человек", - сказал он.

Гебреисус добавил, что конечный исход пандемии неясен. Но человечеству придется вынести урок из этого.

Для этого сейчас необходимо увеличить производство вакцин, отметил он. Особенно в бедных странах. 80 процентов стран Африки до сих пор не получили пока хотя бы одной дозы.

"Во-вторых, следует сосредоточиться на создании передовых систем здравоохранения на базовом уровне вместо достижения максимальных результатов в отдельных областях. В-третьих, миру необходима продвинутая система раннего предупреждения о приближении пандемии, подготовки и борьбы с ней", - сказал глава ВОЗ.

Ранее организация сообщила о сокращении количества случаев заболевания COVID-19.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 479 миллионов случаев заболевания и более шести миллионов смертей от коронавирусной инфекции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962817-glava-voz-zayavil-chto-covid-19-budet-posledney-pandemiey-chelovechestva/