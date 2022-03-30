Полицейские в Туркменистане продают таксистам портреты нового президента

Сердар Бердымухамедов. Фото: gossov.tatarstan.ru

В Туркменистане полицейские продают таксистам копии портретов нового президента Сердара Бердымухамедова, передает "Радио Азатлык".

В Туркменистане сменился президент, им стал Сердар Бердымухамедов, сын бывшего лидера страны Гурбангулы Бердымухамедова.

В связи с эти полицейские Марыйского велаята начали продавать таксистам портреты нового президента для маркировки лобовых стекол транспорта, чтобы "людям было видно, что эта машина – такси".

Местные таксисты говорят, что сотрудники полиции распечатывают на бумаге размера А4 четыре портрета президента и продают каждый по пять манатов (670 тенге).

"Продавая отксерокопированные на бумаге формата А4 четыре портрета, они даже не удосужились разрезать их", – рассказали таксисты, уточнив, что, не имея ножниц, они просто отрывают каждое фото.

Ранее новый президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов после вступления в должность главы государства подписал постановление об отставке старого кабинета министров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962811-politseyskie-v-turkmenistane-prodayut-taksistam-portrety-novogo-prezidenta/