Ким Чен Ын заявил о дальнейшем развитии наступательных вооружений в Северной Корее

Ким Чен Ын. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что их страна продолжит разработку и развитие наступательного вооружения, передает агентство "Ренхап".

Ким Чен Ын сделал заявление во время фотосессии с учеными и госслужащими, которые "способствовали "успешному" испытанию межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

"Мы продолжим достижение цели укрепления потенциала национальной обороны, разработки более мощных ударных средств для оснащения ими нашей Народной армии", – отметил он.

Северокорейский лидер добавил, что страна может гарантировать свою безопасность только тогда, когда она оснащена "огромными ударными возможностями" и "подавляющей военной мощью, которую никто не может остановить".

Ранее Северная Корея подтвердила, что провела успешный испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962337-kim-chen-yn-zayavil-o-dalneyshem-razvitii-nastupatelnyh-vooruzheniy-v-severnoy-koree/