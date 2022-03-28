Оскар-2022: минута молчания по жертвам войны в Украине и текущие победители

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В Лос-Анджелесе стартовала 94-я церемония главной кинематографической премии "Оскар". Организаторы провели минуту молчания по жертвам войны в Украине.

Лучшей актрисой второго плана стала Ариана Дебос за роль в "Вестсайдской истории". Награду в этой же категории среди мужчин получил Трой Коцур ("CODA: Ребенок глухих родителей"), сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт премии в Twitter.

Лучшим анимационным фильмом стал "Энканто". "Сядь за руль моей машины" японского режиссера Рюсуке Хамагути завоевал награду в категории лучшего иностранного художественного фильма.

- Лучший оператор - Грег Фрейзер ("Дюна");

- Лучший грим и прически - "Глаза Тэмми Фэй";

- Лучшие визуальные эффекты - "Дюна";

- Лучший анимационный короткометражный фильм - "Стеклоочиститель";

- Лучший короткометражный фильм" - "Долгое прощание";

- Лучший короткометражный документальный фильм - "Королева баскетбола";

- Лучший оригинальный саундтрек - "Дюна";

- Лучший монтаж - "Дюна";

- Лучшая работа художника-постановщика - "Дюна";

- Лучший макияж и прически - "Глаза Тэмми Фей";

- Лучшие костюмы "Круэлла". Для художника по костюмам Дженни Беван это уже третья награда;

- Лучший оригинальный сценарий - Кеннет Брана за фильм "Белфаст";

- Лучший адаптированный сценарий - Шан Хейдер, "CODA: ребенок глухих родителей";

- Лучший документальный фильм - "Лето Соула" Амира-Халиба Томпсона;

- Лучшая песня - No Time To Die Билли Айлиш и Финнеаса О’Коннелла;

- Лучший режиссер - Джейн Кэмпион за "Власть пса";

- Лучшая мужская роль - Уилл Смит за роль в фильме "Король Ричард":

- Лучшая актриса - Джессика Честейн за роль в фильме "Глаза Тэмми Фэй";

- Лучший фильм - "CODA: ребенок глухих родителей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962334-oskar-2022-minuta-molchaniya-po-zhertvam-voyny-v-ukraine-i-tekuschie-pobediteli/