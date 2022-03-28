Оскар-2022: минута молчания по жертвам войны в Украине и текущие победители
В Лос-Анджелесе стартовала 94-я церемония главной кинематографической премии "Оскар". Организаторы провели минуту молчания по жертвам войны в Украине.
Лучшей актрисой второго плана стала Ариана Дебос за роль в "Вестсайдской истории". Награду в этой же категории среди мужчин получил Трой Коцур ("CODA: Ребенок глухих родителей"), сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный аккаунт премии в Twitter.
Лучшим анимационным фильмом стал "Энканто". "Сядь за руль моей машины" японского режиссера Рюсуке Хамагути завоевал награду в категории лучшего иностранного художественного фильма.
- Лучший оператор - Грег Фрейзер ("Дюна");
- Лучший грим и прически - "Глаза Тэмми Фэй";
- Лучшие визуальные эффекты - "Дюна";
- Лучший анимационный короткометражный фильм - "Стеклоочиститель";
- Лучший короткометражный фильм" - "Долгое прощание";
- Лучший короткометражный документальный фильм - "Королева баскетбола";
- Лучший оригинальный саундтрек - "Дюна";
- Лучший монтаж - "Дюна";
- Лучшая работа художника-постановщика - "Дюна";
- Лучший макияж и прически - "Глаза Тэмми Фей";
- Лучшие костюмы "Круэлла". Для художника по костюмам Дженни Беван это уже третья награда;
- Лучший оригинальный сценарий - Кеннет Брана за фильм "Белфаст";
- Лучший адаптированный сценарий - Шан Хейдер, "CODA: ребенок глухих родителей";
- Лучший документальный фильм - "Лето Соула" Амира-Халиба Томпсона;
- Лучшая песня - No Time To Die Билли Айлиш и Финнеаса О’Коннелла;
- Лучший режиссер - Джейн Кэмпион за "Власть пса";
- Лучшая мужская роль - Уилл Смит за роль в фильме "Король Ричард":
- Лучшая актриса - Джессика Честейн за роль в фильме "Глаза Тэмми Фэй";
- Лучший фильм - "CODA: ребенок глухих родителей".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962334-oskar-2022-minuta-molchaniya-po-zhertvam-voyny-v-ukraine-i-tekuschie-pobediteli/