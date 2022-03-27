Илон Маск задумался о создании собственной соцсети

Илон Маск. Фото: Patrick Pleul/POOL/AFP via Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что думает о создании собственной социальной сети, где первоочередное внимание уделялось бы соблюдению свободы слова.

Об этом бизнесмен написал в своем , отвечая на вопросы подписчиков. Один из пользователей поинтересовался, не хочет ли Маск запустить платформу с открытым исходным кодом, где свобода слова была бы в приоритете.

"Я серьезно думаю над этим", - заявил в ответ миллиардер.

Маск также отметил, что считает свободу слова необходимой для функционирования демократии. Несоблюдение принципов свободы слова, как считает он, в корне подрывает демократию.

Бизнесмен также поинтересовался у своих подписчиков, соблюдается ли принцип свободы слова в Twitter.

Напомним, что недавно медиа-компания экс-президента США Дональда Трампа запустила приложение Truth Social. Запуск стал ответом на прошлогоднюю блокировку аккаунта Трампа в Twitter.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1962288-ilon-mask-zadumalsya-o-sozdanii-sobstvennoy-sotsseti/