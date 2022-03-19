Суд Бразилии постановил заблокировать Telegram из-за фейков. Дуров извинился

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Бразильский Верховный суд постановил заблокировать Telegram на территории страны из-за распространения фейков некоторыми пользователями. Павел Дуров принес извинения и попросил отложить решение о блокировке.

О том, что Telegram собираются заблокировать в Бразилии по постановлению Верховного федерального суда Бразилии, стало известно в пятницу, 18 марта, сообщает Интерфакс, ссылаясь на информацию бразильского медиахолдинга.

Сообщается, что это решение было принято после того, как Telegram не отреагировал на запрос суда о блокировке пользователей, распространявших фейковую информацию. В Бразилии отметили, что поставщикам интернет-услуг уже направлено распоряжение принять меры по блокировке приложения.

В ответ на такое решение Павел Дуров принес извинения Верховному суду Бразилии в своем официальном Telegram-канале. Также основатель платформы попросил подождать с блокировкой, так как, по его словам, произошло недоразумение.

"В конце февраля мы выполнили решение суда, и предложили в будущем отправлять запросы на удаление контента на специальный адрес электронной почты. Наш ответ, видимо, не дошел.

Суд продолжил использовать старый адрес электронной почты, и мы пропустили новый запрос на удаление. Сегодня мы нашли и обработали его, предоставив еще один отчет", – написал Дуров.

Он отметил, что десятки миллионов бразильцев используют Telegram для общения с семьей, друзьями и коллегами.

"Я прошу суд по возможности отсрочить вынесение решения (о блокировке – прим. ред.) на несколько дней, чтобы мы могли исправить ситуацию, назначив представителя в Бразилии и создав основу для быстрого реагирования на будущие насущные проблемы, подобные этой", – подчеркнул предприниматель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961594-sud-brazilii-postanovil-zablokirovat-telegram-iz-za-feykov-durov-izvinilsya/