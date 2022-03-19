Компания LG приостановит все поставки в Россию

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Южнокорейская компания по производству электроники LG сообщила о приостановке поставок в Россию.

"LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит пристально следить за развитием ситуации", – говорится в объявлении на официальном сайте компании.

Кроме того, в сообщении отмечается, что компания LG сильно обеспокоена здоровьем и безопасностью всех людей.

Компания LG Electronics выпускает бытовую электронику и мобильные телефоны. Долгое время она были одним из лидеров на рынке электроники. Компания образована в 1958 году, а их головной офис находится в Сеуле, Южная Корея.

Отметим, что ранее от сотрудничества с Россией отказались многие зарубежные компании. В частности: рестораны быстрого питания McDonald's и Burger King, банки JP Morgan и Goldman Sachs, компании Warner Music Group и Disney, а также многие другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961574-kompaniya-lg-priostanovit-vse-postavki-v-rossiyu/