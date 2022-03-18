Назван срок возможной блокировки YouTube в России

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YouTube на территории России может быть заблокирован в ближайшие дни, возможно, это произойдет даже сегодня.

Об этом сообщается РИА Новости со ссылкой на источник близкий к Роскомнадзору.

"Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют <...> Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу", — заявил источник.

По данным источника, также вероятно, что видеохостинг может быть заблокирован уже сегодня.

Напомним, доступ к Instagram на территории России заблокировали 14 марта. Позднее стало известно, что в России создадут аналог Instagram, которому дали название Россграм.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961558-nazvan-srok-vozmozhnoy-blokirovki-youtube-v-rossii/