Болгария объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата

Флаг Болгарии. Иллюстративное фото: Jiri Rozporka/EyeEm/Getty Images

Посольство России в Болгарии подтвердило РИА Новости информацию о том, что 10 российских дипломатов были объявлены персонами нон грата.

"Да, мы подтверждаем эту информацию", - подтвердили информацию в посольстве.

В начале марта Соединенные Штаты объявили персонами нон грата 12 сотрудников постпредства России при ООН. Их обязали уехать из страны до 7 марта.

Также в знак солидарности Украине Болгария закрыла воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Россия сделала то же самое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961522-bolgariya-obyavila-10-rossiyskih-diplomatov-personami-non-grata/