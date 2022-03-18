Болгария объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата
Посольство России в Болгарии подтвердило РИА Новости информацию о том, что 10 российских дипломатов были объявлены персонами нон грата.
"Да, мы подтверждаем эту информацию", - подтвердили информацию в посольстве.
В начале марта Соединенные Штаты объявили персонами нон грата 12 сотрудников постпредства России при ООН. Их обязали уехать из страны до 7 марта.
Также в знак солидарности Украине Болгария закрыла воздушное пространство для российских самолетов. В ответ Россия сделала то же самое.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961522-bolgariya-obyavila-10-rossiyskih-diplomatov-personami-non-grata/