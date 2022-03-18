RT лишили лицензии на вещание в Великобритании

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Британский регулятор Ofcom заявил в официальном Twitter, что отозвал лицензию RT на вещание в Великобритании.

Мера немедленно вступает в силу.

"Мы не считаем, что RT имеет право владеть британской лицензией, и не удовлетворены тем фактом, что он может быть ответственным вещателем", - говорится в сообщении.

Ofcom или Office of Communications - агентство, которое регулирует работу теле- и радиокомпаний, а также почтовых служб в Великобритании.

Ранее вещание RT и RT France запретили на территории Канады.

Также на территории России прекратили вещание Eurosport, Discovery, а также Bloomberg, CNN, BBC, ABC и CBS.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961491-rt-lishili-litsenzii-na-veschanie-v-velikobritanii/