Новый скандал о домогательствах разгорелся в Apple

Иллюстративное фото: An Xin / Costfoto/Barcroft Media via Getty Images

Apple обвинили в неспособности остановить сексуальные домогательства. Сотрудница заявила, что компания не смогла защитить ее во время съемок триллера Уилла Смитта "Эмансипация" для Apple TV, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Алисия Келли, сотрудница съемочной площадки, также подала в суд на продюсерские компании Lionsgate и Jerry Bruckheimer. По словам женщины, на съемках была создана такая рабочая среда, в которой допускались сексуальные домогательства, запугивания и даже побои в отношении сотрудниц.

В своем иске Келли заявила, что в октябре 2020 года ее наняли в качестве координатора ПЦР-тестирования COVID-19 на производстве сериала Apple TV "Хайтаун" в Северной Каролине. Она утверждает, что ее домогался непосредственный начальник. После того, как босса перевели на другую площадку, домогательства продолжились от его помощника. По словам Алисии Келли, ей приходилось терпеть нежелательные прикосновения от коллег. После завершения производства сериала, Алисия уехала работать в Новый Орлеан, где проходили съемки другого сериала Apple TV, "Эмансипация". По словам Келли, перед отъездом из Северной Каролины, начальник изнасиловал ее в номере отеля. Женщина заявила, что этот человек продолжал домогательства и в Новом Орлеане. На сегодняшний день он все еще работает в Apple TV.

Женщина также подала иск в отношении лаборатории Montrose Environmental Group, обвинив компанию в гендерной дискриминации. По словам Алисии, ей всегда платили меньше, чем ее коллегам-мужчинам.

Пока ситуацию прокомментировала лишь Lionsgate. В компании ничего не сказали об иске Келли, но ответили, что корпоративная политика Lionsgate направлена против сексуальных домогательств. Как говорится в заявлении, студия серьезно относится ко всем претензиям и тщательно расследует каждый факт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961470-novyy-skandal-o-domogatelstvah-razgorelsya-v-apple/