Россия продлила режим закрытого неба до 26 марта, сообщают СМИ

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В России продлен режим закрыта неба на юге страны до 26 марта, передает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве транспорта РФ.

Отмечается, что российские авиавласти продлили запрет на перелеты гражданских судов на юге России до 03:45 по Москве (06:45 по Нур-Султану) 26 марта. Текущее ограничение действовало до 20 марта.

Россия закрыла часть воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов с 24 февраля, со дня начала военных действий на территории Украины.

Ранее российские власти решили закрыть воздушное пространство для авиакомпаний Польши, Чехии и Болгарии в ответ на аналогичные запреты этих стран для российских самолетов. Однако Россия сняла все ограничения на полеты в Казахстан, введенные во время пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961429-rossiya-prodlila-rezhim-zakrytogo-neba-do-26-marta-soobschayut-smi/