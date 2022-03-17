Вьетнам снял ограничения для непривитых туристов

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Власти Вьетнама разрешили принимать иностранных туристов без вакцины от COVID-19, передает РИА Новости.

В приказе Министерства здравоохранения Вьетнама говорится, что туристам для въезда во Вьетнам воздушным путем необходимо за 72 часа до вылета получить отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, сделанный в официальной лаборатории за сутки до выезда.

Путешественникам также обязательно нужно иметь медстраховку с ковидным расширением и покрытием расходов не менее, чем на 10 тыс. долларов. Кроме этого, власти рекомендуют иностранным гостям отслеживать свое самочувствие и при первых симптомах заболевания сообщать местным врачам через приложение PC-COVID, которое нужно скачать по прибытии в страну.

Ранее Саудовская Аравия и Малайзия упростили правила въезда для привитых туристов. Остров Бали разрешили посещать привитым "Спутником V" путешественникам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961251-vetnam-snyal-ogranicheniya-dlya-neprivityh-turistov/