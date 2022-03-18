Дефицит бриллиантов может возникнуть в США из-за антироссийских санкций

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Запрет США на российские бриллианты повысит привлекательность искусственных камней, передает Quartz.

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По данным Министерства труда США, на Россию приходится почти треть мировых поставок природных алмазов. Около 90% российских бриллиантов производит крупнейшая в мире алмазодобывающая компания "Алроса". Эксперты ожидают, что в ближайшее время цены на бриллианты вырастут вдвое. Также увеличится спрос на искусственные камни, выращенные в лаборатории. Запрет на импорт российских алмазов является частью санкций, принятых США против действий России в отношении Украины. Консалтинговая компания Kenneth Research ожидает, что рынок синтетических бриллиантов вырастет на 9% к 2028 году.

Запрет на импорт камней из России пришелся на период уже ограниченного предложения. Согласно отчету консалтинговой фирмы Bain&Co, розничные продажи ювелирных изделий с бриллиантами в прошлом году подскочили на 29% по сравнению с 2020 годом и выросли на 11% по сравнению с допандемическим уровнем.

"Для ювелирной отрасли это было очень благоприятное время. Все заработали на том, что люди сидели дома и хотели потратить деньги", — говорит Монил Катари, основатель ювелирного бренда Haus of Brilliance.

Рост цен на рабочую силу в Индии, где производится большая часть ювелирных изделий, также способствовал росту цен на бриллианты. Кроме того, люди стали намного охотнее праздновать свадьбы. По оценкам The Wedding Report, в 2022 году в США сыграют около 2,5 млн свадеб. Это самый высокий уровень с 1984 года.

По словам Амиша Шаха, основателя компании ALTR Created Diamonds, занимающейся производством синтетических бриллиантов, если правительство США возьмется за строгую проверку ювелирных изделий, то цены могут подскочить на 15-25%. По его словам, многие потребители начнут выбирать выращенные в лаборатории камни по этическим и экономическим соображениям. Синтетические бриллианты оставляют меньше углеродного следа, а их размер за ту же цену в два раза превышает размер натуральных камней.

Однако искусственные бриллианты смогут удовлетворить лишь часть потребительского спроса. И точно не смогут заменить российские поставки. Объем производства синтетических камней составляет 8 млн каратов, в то время как "Алроса" поставила в США в 2021 году 32,4 млн каратов. Поэтому отрасль может столкнуться с дефицитом бриллиантов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961242-defitsit-brilliantov-mozhet-vozniknut-v-ssha-iz-za-antirossiyskih-sanktsiy/