Сербская авиакомпания отменила ближайшие рейсы в Москву на фоне ситуации в Украине

Иллюстративное фото: pexels.com

Сербская авиакомпания Air Serbia отменила ближайшие рейсы из Москвы в Белград, передает ЦТС.

Несколько дней назад президент Сербии заявил, что они значительно сократят количество рейсов в Россию - c 15 до семи в неделю.

Утверждается, что продажа билетов на сайте авиакомпании была приостановлена. Но вскоре возобновилась, передает Коммерсантъ.

Ранее польское издание Pasazer выпустило статью, в которой утверждалось, что пока другие иностранные авиакомпании отменяют свои рейсы в Россию на фоне войны в Украине, Air Serbia действует наоборот. То есть увеличивает число полетов.

Критика в сторону сербской национальной авиалинии последовала и от замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой. Политик написала в своем Twitter, что Сербия единственная европейская страна, небо которой открыто для России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961226-serbskaya-aviakompaniya-otmenila-blizhayshie-reysy-v-moskvu-na-fone-situatsii-v-ukraine/