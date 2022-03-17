BMW и Volkswagen остановили производство в Европе из-за нехватки деталей с Украины

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Автомобильные компании BMW и Volkswagen временно остановили производство заводов в Европе из-за нехватки кабелей из Украины, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

"Проблема с кабелями заключается в том, что они имеют фундаментальное значение. Без них невозможно начать сборку даже некомплектного автомобиля", — пояснил FT управляющий директор консалтинговой компании Alix Partners Александр Мариан.

Эксперты отмечают, что без этих электрокабелей невозможно собрать ни один автомобиль, тем более что каждый производитель изготавливает эти детали на заказ.

Ранее российский автоконцерн АвтоВАЗ временно прекратил производство автомобилей, поскольку западные санкции привели к дефициту запчастей. Также АвтоВАЗ в России отправит сотрудников в отпуск на 20 дней из-за кризиса поставок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961224-bmw-i-volkswagen-ostanovili-proizvodstvo-v-evrope-iz-za-nehvatki-detaley-s-ukrainy/