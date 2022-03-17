Канада запретила вещание телеканалов RT и RT France

Иллюстративное фото: facebook.com/RTFrance

Власти Канады запретили вещание российских телеканалов RT и RT France в своей стране. Об этом говорится на сайте Канадской комиссии по радио и телевидению.

"Комиссия считает, что дальнейшее вещание телеканалов RT и RT France не отвечает общественным интересам <...> Канадские вещатели более не имеют права распространять их сигналы в Канаде", – говорится в заявлении.

В заявлении регулятора отмечается, что комиссия "исключает RT и RT France из перечня неканадских программных служб и станций, разрешенных к распространению".

Ранее крупнейший спортивный телеканал Eurosport объявил о прекращении трансляций на территории России. Discovery также прекратил свое вещание в России. Помимо них, прекратили вещание в России Bloomberg, CNN и BBC.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961174-kanada-zapretila-veschanie-telekanalov-rt-i-rt-france/