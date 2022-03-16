Россия перестала быть членом Совета Европы

Здание Совета Европы. Фото: Tree4Two/ Getty Images

Россия официально прекратила членство в Совете Европы. Перед офисом в Страсбурге сняли российский флаг.

РФ состояла в Совете Европы 26 лет, о прекращении членства говорится в официальном коммюнике комитета министров.

"На внеочередном заседании сегодня утром комитет министров в рамках процедуры, начатой в соответствии со статьей 8 устава Совета Европы, постановил, что Российская Федерация с сегодняшнего дня перестает быть членом Совета Европы". - сказано в заявлении.

Россия вошла в Совет Европы 28 февраля 1996 года.

15 марта текущего года правительство Российской Федерации проинформировало генерального секретаря о своем выходе из Совета Европы и о намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека.

Позже ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961130-rossiya-perestala-byt-chlenom-soveta-evropy/