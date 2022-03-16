Все четыре действующие АЭС в Украине продолжают работать, сообщили в Энергоатоме

Запорожская АЭС. Фото: Wikipedia

Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом в Telegram сообщила, что все четыре действующие атомные электростанции в Украине продолжают работать.

По состоянию на 09:00 часов (13:00 часов по Нур-Султану) 16 марта 2022 года, Запорожская, Ривненская, Хмельницкая, Южно-Украинская действующие атомные электростанции продолжают стабильно производить энергию.

"Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промышленных площадках атомных станций и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм", - говорится в сообщении.

Особо важные объекты станций находятся под пристальным контролем.

Запорожская АЭС в городе Энергодар остается уже 12 сутки под контролем российских сил.

Ранее Энергоатом сообщил, что откажется от закупки ядерного топлива из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961057-vse-chetyre-deystvuyuschie-aes-v-ukraine-prodolzhayut-rabotat-soobschili-v-energoatome/