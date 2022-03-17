"Перестали говорить": в каком состоянии находятся украинские дети, рассказали врачи

Иллюстративное фото: Pixabay.com

У тысяч детей из семей украинских беженцев врачи находят симптомы посттравматического стрессового расстройства, передает The Guardian.

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26 февраля, государственная военная администрация Украины потребовала установить пункт психологической поддержки на львовском вокзале.

"Первая неделя была очень трудной. В панике были не только дети, но и взрослые. Люди, прибывшие из Киева и Харькова, находились в критическом состоянии", — говорит координатор центра поддержки, доктор Орест Сувало.

Психолог украинской общественной организации «Осоння» Виктор Баландин говорит, что у тысяч детей наблюдаются все признаки посттравматического стрессового расстройства.

"Многие из детей перестали говорить. Кто-то не может пошевелить руками или пальцами. Детей как будто заморозило", — говорит Баландин.

С момента начала российского вторжения в Украину миллионы детей были вынуждены бросить школы, кружки и детские сады. Из своих спален они перебрались в бомбоубежища, подвалы и приюты для беженцев. По данным генеральной прокуратуры Украины, на сегодняшний день погибло 90 детей. Врачи-психиатры говорят, что на детей, которые вместе с матерями покинули страну, сильное влияние также оказывает отсутствие отцов. Сейчас в Украине запрещен выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

"До двух-трех лет психологическое состояние детей сильно зависит от состояния родителей. Особенно, матери. Если мать находится в эмоционально-стабильном состоянии, то и ребенок будет стабилен. С детьми постарше все обстоит иначе, потому что они уже понимают смысл происходящего. У подростков формируется собственное эго. Нахождение в таких условиях будет способствовать тому, что детям будет сложнее достичь психологической стабильности", — говорит Виктор Баландин.

Работники сферы культуры и искусств в Украине и за ее пределами организовывают активности для детей, чьи семьи покинули зоны боевых действий. Например, в стенах одного из музеев Львова около тысячи детей ежедневно общаются с психологами, рисуют, учатся играть на музыкальных инструментах. Руководство музея специально пригласило для этого психологов, педагогов, музыкантов и художников. По мнению директора музея Богдана Тихолоза, занятия искусством и музыкой дают детям пространство, в котором можно играть и не думать о том, как изменилась их жизнь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1961024-perestali-govorit-v-kakom-sostoyanii-nahodyatsya-ukrainskie-deti-rasskazali-vrachi/