Байден объявит о выделении Украине Stinger и Javelin

Джо Байден. Кадр из видео: YouTube/CNBS Television

Американский президент в среду объявит о выделении США военной помощи Украине на сумму более миллиарда долларов, передает Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Выделенная сумма будет включать в себя противотанковые и противовоздушные системы, в том числе переносные средства Javelin и Stinger.

Деньги поступят из помощи в размере 13,6 млрд долларов, которые в рамках государственного законопроекта Соединенных Штатов были выделены Украине.

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, который предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей.

Stinger - переносной зенитно-ракетный комплекс США. Предназначен для поражения низколетящих воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты. Может также обстреливать небронированные наземные или надводные цели.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960964-bayden-obyavit-o-vydelenii-ukraine-stinger-i-javelin/