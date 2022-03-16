Белый дом прокомментировал санкции России против Байдена

Джен Псаки. Фото: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images

Как сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, руководство США, чьи имена находятся в санкционных списках России, не планировало визитов в эту страну, передает Global News.

Когда на брифинге Псаки спросили, как Белый дом отреагировал на санкции, введенные Россией в отношении президента США Джо Байдена и других высокопоставленных американских чиновников, она ответила, что никто из них не планирует путешествие в Россию.

"Никто из нас не планирует туристических поездок в Россию, ни у кого из нас нет банковских счетов, к которым мы не сможем получить доступ. Так что будем двигаться вперед", – отметила официальный представитель Белого дома.

Ранее в России ввели ответные санкции против высших должностных лиц США. В список попали президент страны Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и другие американские чиновники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960923-belyy-dom-prokommentiroval-sanktsii-rossii-protiv-baydena/