YouTube могут заблокировать вслед за Instagram в России

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Замглавы комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин заявил, что YouTube могут заблокировать на территории России в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора.

"Решительность государства в вопросе блокировки Instagram — это четкий сигнал: то же самое в ближайшее время может случиться с YouTube, если видеохостинг продолжит выступать орудием в информационной войне. Платформа делает это неприкрыто и, очевидно, по команде владельцев", - заявил Горелкин.

Его слова опубликовало издание РИА Новости.

Ка утверждает член Госдумы, у Роскомнадзора есть все юридические основания для ограничения доступа к платформе на территории РФ. В частности, по его словам, видеохостинг не удалил материал "противозаконной и деструктивной направленности с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе".

Горелкин также отметил, что платформа осуществляет цензуру в отношении российских СМИ и российских пользователей. К слову, ранее руководство YouTube официально заявило о блокировке каналов, принадлежащих российским государственным СМИ.

Предотвратить блокировки видеохостинга можно, если платформа выполнит требования Роскомнадзора, заявил член Госдумы.

"Пусть прекратят участие в информационной войне на одной из сторон конфликта, вернутся к собственным декларируемым принципам нейтральности и объективности, перестанут разжигать русофобию и культуру отмены в отношении нашего народа", - цитирует издание российского парламентария.

Ранее Роскмонадзор по требованию Генпрокуратуры РФ официально внес Instagram в список запрещенных на территории РФ сайтов. С 14 марта социальная сеть недоступна жителям России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960686-youtube-mogut-zablokirovat-vsled-za-instagram-v-rossii/