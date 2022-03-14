Масочный режим отменяется в столице России
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с завтрашнего дня в российской столице отменяется масочный режим для горожан.
Градоначальник написал об этом в своем личном блоге.
"Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение", — указал Собянин.
Кроме того, мэр Москвы отменил обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела, установку разделительных перегородок на рабочих местах и другие меры.
"В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", — подчеркнул градоначальник.
По данным российского оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 957 случаев коронавируса. Кроме того, умерли 44 человека, выписали 1061 пациента.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960674-masochnyy-rezhim-otmenyaetsya-v-stolitse-rossii/