Масочный режим отменяется в столице России

Иллюстративное фото: pexels.com

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что с завтрашнего дня в российской столице отменяется масочный режим для горожан.

Градоначальник написал об этом в своем личном блоге.

"Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение", — указал Собянин.

Кроме того, мэр Москвы отменил обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях: регулярное измерение температуры тела, установку разделительных перегородок на рабочих местах и другие меры.

"В нынешних условиях это решение еще и поддержит бизнес, испытывающий и без того серьезное санкционное давление", — подчеркнул градоначальник.

По данным российского оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 957 случаев коронавируса. Кроме того, умерли 44 человека, выписали 1061 пациента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960674-masochnyy-rezhim-otmenyaetsya-v-stolitse-rossii/