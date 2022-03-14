ВОЗ и ЮНИСЕФ призвали прекратить атаки на систему здравоохранения Украины

Будущие матери укрываются в подвале больницы в Киеве. Фото: Erin Trieb/Bloomberg via Getty Images

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел, исполнительный директор ЮНФПА Наталия Канем в совместном заявлении призвали прекратить атаки на систему здравоохранения Украины.

"Эти ужасные атаки приводят к гибели и серьезным травмам пациентов и медицинских работников, разрушают жизненно важную инфраструктуру здравоохранения и вынуждают тысячи людей отказываться от доступа к медицинским услугам, несмотря на катастрофические потребности", - говорится в заявлении глав организаций.

Через систему наблюдения ВОЗ была зарегистрирована 31 атака на объекты здравоохранения в Украине. Были повреждены или уничтожены медицинские учреждения.

Это сильно затрудняет доступ уязвимых групп населения к получению медицинской помощи.

"Например, с начала войны в Украине произошло более 4300 родов, и ожидается, что в ближайшие три месяца родит 80 тысяч украинских женщин", - гласит сообщение.

Крах системы здравоохранения Украины обернется для ее населения катастрофой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960547-voz-i-yunisef-prizvali-prekratit-ataki-na-sistemu-zdravoohraneniya-ukrainy/