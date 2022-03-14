ASUS планирует эвакуировать своих работников из России

Иллюстративное фото: Pixabay

Тайваньская компания ASUS рассматривает возможность эвакуации своих работников и всего бизнеса из России, передает РИА Новости.

"В первую очередь компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации своих работников и бизнеса из России", - заявила министр экономики Тайваня Ван Мэйхуа.

Напомним, что деятельность в России приостановили такие технологические компании, как Apple, Dell. А Intel и AMD приостановили поставки своих товаров в страну.

В связи с войной в Украине прекратил экспорт продукции в Россию японский Ricoh. Компания занимается производством копировальной и лазерной техники, фотоаппаратов и видеокамер.

Ранее деятельность на территории России приостановили компании-разработчики антивирусов Avast и Norton.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960534-asus-planiruet-evakuirovat-svoih-rabotnikov-iz-rossii/