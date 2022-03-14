Зеленский назвал "вопросом времени" падение российских ракет на территорию НАТО

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины снова призвал лидеров альянса к бесполетной зоне над его страной. В противном случае риск военного нападения России на страны НАТО может возрасти, передает CNN со ссылкой на обращение Зеленского.

"В прошлом году я четко предупредил лидеров НАТО, что если не будет жестких превентивных санкций против России, она начнет войну", - заявил Зеленский.

Он заявил, что падение российских ракет на территорию стран альянса является "вопросом времени".

"Мы были правы… Сейчас я еще раз повторяю - если вы не закроете наше небо, то попадание российских ракет на вашу территорию - лишь вопрос времени. На территорию НАТО. На дома граждан стран НАТО", - говорит украинский лидер.

Зеленский добавил, что его ближайшие соратники продолжают взаимодействовать с российской делегацией, чтобы обеспечить его переговоры с Путиным.

"Представители делегаций наших стран каждый день выступают в видеоформате. У нашей делегации есть четкая задача - сделать все, чтобы обеспечить встречу президентов, встречу, которую, я уверен, ждут люди", - сказал Зеленский.

Ранее глава МИД Турции заявил, что Путин не против встречи с Зеленским.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960502-zelenskiy-nazval-voprosom-vremeni-padenie-rossiyskih-raket-na-territoriyu-nato/