В России заблокировали доступ в Instagram

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Роскомнадзор заблокировал доступ к социальной сети Instagram на территории России.

Как пишет РИА Новости, Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры России в пятницу, 11 марта, начал процедуру ограничения доступа к Instagram на территории страны. С полуночи 14 марта социальная сеть полностью заблокирована в России.

Однако на проблемы с доступом к Instagram россияне стали жаловаться еще в воскресенье днем, 13 марта. Некоторые пользователи писали, что соцсеть недоступна на Дальнем Востоке и в Центральной России, передает 3DNews.

Ранее компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, дала временное разрешение в некоторых странах не блокировать на своих ресурсах призывы пользователей к насилию в отношении российских военных. Эти изменения в политике компании связаны с войной в Украине. Кроме того, Meta также не будет удалять в некоторых странах призывы к смерти в адрес президентов России и Беларуси – Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960489-v-rossii-zablokirovali-dostup-v-instagram/