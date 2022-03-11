Генпрокуратура России потребовала заблокировать Instagram на территории страны

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Генпрокуратура России направила в Роскомнадзор требование о блокировке социальной сети Instagram на территории страны.

Как пишет РИА Новости, Генеральная прокуратура РФ также обратилась в суд с просьбой признать компанию Meta, владеющую Instagram и Facebook, экстремистской и запретить ее деятельность на территории России.

Также отмечается, что ранее МИД РФ потребовал о представителей компании официальной реакции по призывам к насилию в отношении граждан России.

В свою очередь, на официальном сайте Следственного комитета России сообщается о возбуждении уголовного дела в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан РФ со стороны сотрудников американской компании.

Как пояснили в ведомстве, пресс-секретарь компании Энди Стоун сообщил о временном снятии запрета на призывы к насилию в отношении российских военных, назвав это формой политического самовыражения.

Указанные действия содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 280 и 205.1 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; "Содействие террористической деятельности").

"В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на дачу правовой оценки действиям Энди Стоуна и других сотрудников американской корпорации", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что Instagram могут заблокировать в России. Это было сказано после информации из СМИ о том, что Facebook и Instagram сняли запрет на призывы к насилию против российских военных.

Также отметим, что соцсеть Facebook уже заблокирована на территории РФ с 5 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960314-genprokuratura-rossii-potrebovala-zablokirovat-instagram-na-territorii-strany/