McDonald’s закроет рестораны в России с 14 марта

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Работа ресторанов быстрого питания McDonald’s будет приостановлена по всей России с 14 марта, передает РИА Новости.

Компания сообщила, что продолжит выполнять обязательства перед российскими сотрудниками и поставщиками. На это ежемесячно будет выделяться 50 миллионов долларов.

Всего в России 850 ресторанов McDonald’s, в них работают примерно 62 тысячи сотрудников. Помимо этого, в целях безопасности были также закрыты примерно 100 точек в Украине. Несмотря на закрытие, компания продолжит выплачивать работникам заработную плату.

Недавно приостановить работу ресторанов на территории России решила сеть ресторанов быстрого питания Burger King.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960276-mcdonalds-zakroet-restorany-v-rossii-s-14-marta/