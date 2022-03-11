Неопознанный объект упал с неба в столице Хорватии: прогремел взрыв

Неопознанный объект упал в Загребе. Кадр из видео: YouTube/Pixsell

В столице Хорватии Загребе прогремел взрыв. Утверждают, что с неба упал неопознанный объект, передает 24sata.

В результате падения объекта на месте образовалась воронка шириной три метра и глубиной один метр. О пострадавших не сообщается. Несколько стоящих рядом автомобилей были повреждены. Инцидент произошел в минувший четверг.

Кроме того, местное МВД сообщило о найденных на месте двух парашютах.

"Сегодня вечером (10 марта 2022 г.) после 23:00 в Управление полиции Загреба поступило несколько сообщений от граждан о том, что они почувствовали детонацию в районе Яруна, чему предшествовало падение объекта с воздуха", - говорится в сообщении хорватского ведомства.

На данный момент ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960254-neopoznannyy-obekt-upal-s-neba-v-stolitse-horvatii-progremel-vzryv/