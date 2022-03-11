Украинский "Энергоатом" откажется от закупки ядерного топлива из России

Запорожская АЭС. Фото: Facebook/Енергоатом

Украинский "Энергоатом" сообщил в официальном Telegram, что полностью отказывается от закупки ядерного топлива из России.

"Энергоатом" полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", - говорится в сообщении.

"Энергоатом" - Национальная атомная энергогенерирующая компания Украины.

Предприятие было создано в октябре 1996 года. Является оператором всех атомных станций, действующих в Украине, а также крупнейшим производителем электроэнергии в стране.

Напомним, президент Литвы сообщил в Twitter, что лидеры Евросоюза высказались за евроинтеграцию Украины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960231-ukrainskiy-energoatom-otkazhetsya-ot-zakupki-yadernogo-topliva-iz-rossii/