"Лидеры ЕС сказали "да" евроинтеграции Украины": президент Литвы считает, что процесс начался
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в официальном Twitter, что европейские лидеры высказались за евроинтеграцию Украины.
"Историческая ночь в Версале. После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Героический украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС", - заявил Гитанас Науседа.
Напомним, Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. Вскоре рассмотрение заявки официально стартовало.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960208-lidery-es-skazali-da-evrointegratsii-ukrainy-prezident-litvy-zayavil-chto-protsess-nachalsya/