"Лидеры ЕС сказали "да" евроинтеграции Украины": президент Литвы считает, что процесс начался

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил в официальном Twitter, что европейские лидеры высказались за евроинтеграцию Украины.

"Историческая ночь в Версале. После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Героический украинский народ заслуживает того, чтобы знать, что ему рады в ЕС", - заявил Гитанас Науседа.

Напомним, Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз 28 февраля. Вскоре рассмотрение заявки официально стартовало.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960208-lidery-es-skazali-da-evrointegratsii-ukrainy-prezident-litvy-zayavil-chto-protsess-nachalsya/