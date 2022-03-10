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Система денежных переводов Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси.

Система денежных переводов Western Union прекратит проводить операции внутри России, об этом сообщается на официальном сайте компании.

"В свете продолжающихся трагических событий вокруг ситуации России и Украины мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России и Беларуси", — говорится в сообщении компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960135-western-union-ostanavlivaet-rabotu-v-rossii-i-belarusi/