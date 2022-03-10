"Привет "Макдоналдсу": Медведев пообещал "жесткий ответ" на уход иностранных компаний из России

Дмитрий Медведев. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался на своей странице "ВКонтакте" о массовом выходе мировых компаний из России.

"Наблюдаю за великим исходом иностранных компаний с российского рынка. Хотя, казалось бы, они давно наладили здесь успешный бизнес, который приносил им немалый доход. Решение никак с бизнесом и не связано – чистая политика", – написал Медведев.

По мнению зампреда Совбеза, США и ЕС придумывают все новые и новые запреты, однако "по-настоящему ответить России не могут".

"Отвечать на это мы будем принципиально и жестко", – пообещал политик.

Он упомянул, что недавно говорил о необходимости "симметричного ответа, включая аресты иностранных активов и их возможную национализацию".

"То же самое касается отказа иностранных компаний работать в нашей стране. Прогибаясь под санкциями, они фактически бросают свои коллективы на произвол судьбы.

Правительство России уже занимается проработкой мер, в число которых входит банкротство и национализация имущества таких иностранных организаций.

Первостепенная задача – не допустить, чтобы люди остались на улице, создать новые производства на основе брошенных в панике иностранными инвесторами. Такой подход объективен и справедлив", – написал Медведев.

Бывший президент России пообещал, что иностранным компаниям "будет непросто вернуться" на российский рынок после ухода.

"Пример – 2014 год, когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции.

Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения.

Справимся и сейчас. Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет "Макдоналдсу"!" – резюмировал Медведев.

Ранее Медведев допустил возврат смертной казни в России на фоне санкций.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960115-privet-makdonaldsu-medvedev-poobeschal-zhestkiy-otvet-na-uhod-inostrannyh-kompaniy-iz-rossii/