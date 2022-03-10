Как читать новости от Русской службы BBC после блокировки на территории России

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Русская служба BBC составила инструкцию для пользователей, в которой описано, как читать материалы издания после блокировки его сайта на территории России.

Указывается, что 4 марта текущего стало известно об ограничении доступа на территории Российской Федерации к сайтам ряда средств массовой информации, в том числе и к сайту Русской службы BBC.

Тем не менее, пользователи из РФ все еще могут читать материалы издания. Для этого есть несколько возможных путей:

скачать приложение BBC Russian через Google Play или AppStore (в данный момент оно доступно и работает), либо приложение Lantern;

подписаться на Русскую службу BBC в соцсетях (Telegram, Twitter, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, YouTube);

использовать VPN для доступа к основному сайту издания;

использовать альтернативные браузеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1960100-kak-chitat-novosti-ot-russkoy-sluzhby-bbc-posle-blokirovki-na-territorii-rossii/