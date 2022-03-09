"Дефолт неизбежен": Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг России до самого низкого уровня

Офис Fitch Ratings в Нью-Йорке. Фото: wolterfoto/ullstein bild via Getty Images

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг России на шесть ступеней до самого низкого уровня – С, передает Bloomberg.

"Рейтинг C отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта", — говорится в заявлении Fitch Ratings.

Агентство считает, что дальнейшее ужесточение санкций и политика, проводимая российской стороной в ответ на ограничения, показали, что Россия не готова нести обязательства по государственному долгу.

"Дефолт по российским суверенным еврооблигациям выглядит неизбежным и продлится некоторое время с мрачными перспективами восстановления", – сказал Стюарт Калверхауз, глава отдела исследований суверенных и фиксированных доходов в Tellimer.

Ранее Центробанк России на официальном сайте сообщил, что ввел временный порядок операций с наличной валютой с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959869-defolt-neizbezhen-fitch-ratings-ponizilo-kreditnyy-reyting-rossii-do-samogo-nizkogo-urovnya/