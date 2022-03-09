Саудовская Аравия и Малайзия упростили правила въезда для привитых туристов

Саудовская Аравия. Фото: pexels.com

Саудовская Аравия с 5 марта сняла все антиковидные ограничения в стране, а также отменила карантин и ПРЦ-тест для привитых туристов. Малайзия с 1 апреля разрешает въезд в страну вакцинированным иностранцам без прохождения карантина.

Как пишет Saudi Gazette, вакцинированным путешественникам нет необходимости сдавать ПЦР-тест перед въездом в Саудовскую Аравию или тест на антиген по прибытии, а также соблюдать карантин.

Однако непривитым туристам, приехав в Саудовскую Аравию, нужно пройти пятидневный карантин за свой счет.

Внутри страны отменено требование о социальном дистанцировании и ношении масок на открытом воздухе.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб заявил, что 1 апреля страна начнет процесс перехода к эндемичной фазе COVID-19, передает Malay Mail. Это значит, что привитые туристы смогут посетить Малайзию без прохождения карантина. Но за два дня до приезда в страну необходимо сдать ПЦР-тест и пройти повторное тестирование в течение суток после прилета.

Кроме того, власти Малайзии все еще рекомендуют носить маски в общественных местах, однако снимают ограничения на часы работы предприятий, магазинов и общепитов, на количество участников в массовых мероприятиях, а также на социальное дистанцирование, а иностранцам советуют использовать приложение My Sejahtera.

Ранее индийские власти отменили запрет на международные авиаперелеты. Как сообщили в Министерстве гражданской авиации Индии, туристы смогут посетить страну с 27 марта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959841-saudovskaya-araviya-i-malayziya-uprostili-pravila-vezda-dlya-privityh-turistov/