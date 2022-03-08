"Ниндзя теперь быть нельзя": Кадыров высказался о санкциях Японии

Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о санкциях Японии против россиян, среди которых оказался и он. Комментарий политик опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

"Только-только я начал понимать дешевую политику Штатов и их европейских прислужников, которые в целях демонстрации активной деятельности вводят санкции и замораживают мои несуществующие банковские счета.

Но Япония? Страна с вековыми традициями морали и благородного поведения Бусидо, которая всегда стояла особняком от всего мира, вдруг прогнулась под Европу. Мне действительно интересно, как такие, казалось бы, умные люди, вдруг сглупили и заморозили мои активы, которых у меня в Японии отродясь не было?

Скорее всего, помимо запрета на мою финансовую деятельность мне отныне запрещено смотреть аниме и наслаждаться цветением сакуры. Уйду в ряды ниндзя и буду делать это тайком. Эх, и ниндзя же теперь нельзя", - написал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни отметил, что после этого "обязан принять точно такие же ответные меры" в отношении руководящего состава Японии.

"А если серьезно, то знайте, мне плевать на любые санкции любой страны. Я боюсь только одного - попасть под санкции Всевышнего! Боюсь испортить отношения только с Аллахом!" - заявил Рамзан Кадыров.

Напомним, ранее глава ЧР также в шутливой форме пригрозил Западу ответными санкциями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959749-nindzya-teper-byt-nelzya-kadyrov-vyskazalsya-o-sanktsiyah-yaponii/