Зеленский вновь потребовал от стран Запада бесполетной зоны над Украиной

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Владимир Зеленский в очередной раз обратился к странам Запада с просьбой закрыть небо над Украиной. Такое заявление он сделал в ходе своего видеообращения.

Президент Украины вновь попросил западных партнеров обеспечить бесполетную зону в регионе. Или срочно оказать боевые самолеты и системы ПВО, чтобы защитить страну от российских ракет, сообщает РБК Украина.

"Любому нормальному человеку страшно смотреть на сгоревшие дома. Это понятно. Разрушены панельные многоэтажки. Уничтожены обычные машины. Ракеты, авиабомбы, "Грады", минометы против людей... Это именно в нашей стране, которая всегда хотела мира превыше всего", – отметил Зеленский.

Он в очередной раз обратил внимание на то, что Украина ждет решения мирового сообщества относительно безопасности воздушного пространства.

"Сколько еще нужно смертей и потерь, чтобы обезопасить небо над Украиной? Чем мирные люди в Харькове или Николаеве отличаются от Гамбурга или Вены?

Мы ждем решения: очищение неба или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам боевые самолеты и средства ПВО, которые дадут нам нужную силу.

Это помощь, которую мир должен предоставить не просто Украине, а себе. Чтобы доказать - человечность одержит победу как можно быстрее", – резюмировал Зеленский.

Отметим, что это уже не первый случай, когда Зеленский призывает ввести бесполетную зону над Украиной.

Однако британский премьер Борис Джонсон, в ответ на эту просьбу, заявлял, что НАТО не планирует идти на такие меры из-за угрозы вовлечения в конфликт с Россией.

"Когда вы говорите об установлении бесполетной зоны... к сожалению, эта мера означает, что Великобритания должна будет сбивать российские самолеты и вовлечена в прямое противостояние с Россией. Это не то, что мы можем сделать. Последствия этого будет очень, очень сложно контролировать", – говорил Джонсон.

Об этом же позже предупреждал и президент России Владимир Путин.

"Любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их участниками конфликта. И уже все равно, членами каких организаций они являются", – говорил российский лидер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959684-zelenskiy-vnov-potreboval-ot-stran-zapada-bespoletnoy-zony-nad-ukrainoy/