Образовательная платформа Coursera приостановила деятельность в России

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Американская образовательная платформа Coursera временно остановила свою деятельность на территории России из-за российского-украинского военного конфликта, передает ТАСС.

Компания разослала пользователям сервиса письма, в которых написано, что они не будут поддерживать российские организации и преподавателей на Coursera.

"Мы не будем поддерживать финансовое или репутационное благосостояние российских преподавателей и организаций на платформе Coursera, пока эта трагедия происходит, равно как не стремимся зарабатывать в регионе в условиях гуманитарного кризиса. В итоге мы приостанавливаем всю деятельность в России", – говорится в заявлении.

Тем временем платежная система PayPal приостановила работу в России. Главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман заявил, что осуждает действия России, как и большинство представителей международного сообщества.

Американская торговая площадка eBay также заявила, что приостанавливает доставку заказов в Россию и Украину из-за военного конфликта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959524-obrazovatelnaya-platforma-coursera-priostanovila-deyatelnost-v-rossii/