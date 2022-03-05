Иллюстративное фото: Pexels

Платежная система PayPal приостановила работу в России, передает Life со ссылкой на официальное заявление директора компании.

Главный исполнительный директор PayPal Дэн Шульман заявил, что осуждает действия России, как и большинство представителей международного сообщества.

"В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России", - говорится в сообщении Шульмана.

Кроме того, нидерландский пивоваренный концерн Heineken приостановил экспорт пива в Россию. Но при этом заводы компании на территории страны продолжат работать.

Продажи приостановили также разработчик игр FIFA и Sims, ряд японских компаний, французские модные бренды, технологический гигант Samsung.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959493-paypal-priostanovila-rabotu-v-rossii/