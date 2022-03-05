Разработчик FIFA и Sims приостановил продажи своих игр в России и Беларуси

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Разработчик компьютерных игр Electronic Arts временно прекратил продажи в России и Беларуси из-за военной ситуации в Украине, говорится на сайте компании.

"Мы солидарны с народом Украины. <...> Мы приняли решение прекратить продажи наших игр и контента, включая пакеты виртуальной валюты, в России и Беларуси, пока продолжается этот конфликт", – говорится в заявлении Electronic Arts.

По словам разработчиков, игры будут недоступны для покупки в магазине Origin или в приложении EA, также и во внутриигровых магазинах. Кроме того, компания сотрудничает с партнерами по платформе, чтобы удалить свои игры из их магазинов и остановить продажу внутриигрового контента в регионе.

Ранее стало известно, что японские производители тяжелого оборудования Hitachi и Komatsu приостановили поставки в Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959465-razrabotchik-fifa-i-sims-priostanovil-prodazhi-svoih-igr-v-rossii-i-belarusi/