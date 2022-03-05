Twitter заблокировали в России

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На территории России теперь заблокирован и Twitter. Ранее сообщалось о блокировке Facebook и проблемах с доступом к Youtube.

Согласно данным сервиса GlobalCheck, социальная сеть недоступна для пользователей на территории России.

Роскомнадзор также подтвердил начало блокировки Twitter.

По данным ТАСС, служба заблокировала соцсеть на основании статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Отмечается, что Генпрокуратура РФ решила ограничить доступ к Twitter 24 февраля.

Ранее Роскомнадзор принял решение полностью заблокировать доступ к социальной сети Facebook на территории Российской Федерации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959406-twitter-zablokirovali-v-rossii/