Facebook полностью заблокировали на территории России

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Роскомнадзор принял решение полностью заблокировать доступ к социальной сети Facebook на территории Российской Федерации.

Как указывается на официальном сайте РКН, с октября 2020 года ими было зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

Подчеркивается, что в последние дни соцсеть ограничила доступ к аккаунтам телеканала "Звезда", а также информагентств "РИА Новости", Sputnik, Russia Today и информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру".

Упомянутые ограничения запрещены федеральными законами РФ. По этой причине Роскомнадзор решил заблокировать доступ к Facebook в России.

Напомним, что ранее стало известно о ликвидации сайта и радиоканала "Эхо Москвы" в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959385-facebook-polnostyu-zablokiruyut-na-territorii-rossii/