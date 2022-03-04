В Microsoft заявили о приостановке продаж и обслуживания продуктов в России

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Технологический гигант Microsoft заявил о временном приостановлении своей работы на территории России. Поводом для этого стала ситуация вокруг Украины.

Заявление опубликовано на официальном сайте компании.

"Как и остальной мир, мы в ужасе и испытываем злость и печаль из-за новостей из Украины. Мы осуждаем неоправданное и противозаконное вторжение России на территорию этой страны", - сказано в сообщении.

В связи с этим, по словам президента корпорации Брэда Смита, было принято решение приостановить все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России.

Также Смит отметил, что компания тесно сотрудничает с правительствами США, ЕС и Великобритании.

"Как компания, мы стремимся обеспечить безопасность наших сотрудников в Украине и находимся в постоянном контакте с ними, чтобы предложить поддержку во многих формах", — сказал президент компании.

В конце сообщения подчеркивается, что Microsoft выступает за восстановление мира, а также за уважение суверенитета Украины и безопасность ее граждан.

Напомним, недавно в офисе Зеленского заявили, что третий раунд переговоров с Россией может состояться в ближайшие дни.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что у России "нет никаких недобрых намерений в отношении соседей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959372-v-microsoft-zayavili-o-priostanovke-prodazh-i-obsluzhivaniya-produktov-v-rossii/